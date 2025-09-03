Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: "Büyük futbolcular transferden etkilenmez"

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında yarın deplasmanda Gürcistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, zorlu mücadele için hazır olduklarını söyledi.



Vincenzo Montella, karşılaşmanın oynanacağı Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



"HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"



Zorlu maça hazır olduklarını belirten Montella, "Gürcistan saygı duyduğumuz bir milli takım, son yıllarda çok gelişen bir milli takım var. Avrupa Şampiyonası'nda da bizler gibi milletini gururlandıran bir takım var. Zorlu bir maç olacağını biliyorum ama biz hazırız, iyi çalıştık. İstediğimiz sonucu almak için sahaya çıktığımızda elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.



ARDA GÜLER CEVABI



Montella, Gürcü bir basın mensubunun, "Arda Güler'e hangi pozisyonda görev vereceksiniz?" sorusunu, "Arda'nın bu sene tüm maçlarını izledim. Sadece orta sahada oynadığını görmedim, forvet arkası, orta sahada farklı pozisyonlarda da gördük. Öyle bir futbolcu ki tüm alanları görebilen ve her yerde oynayabilen bir futbolcu. Her maçın bir hikayesi vardır, kendi kulübünde oynarken etrafında oynayan takım arkadaşlarının özelliklerine bakarak karar veriyorlar. O yüzden farklı pozisyonlarda oynama yeteneğine de sahip." şeklinde yanıtladı.



"BÜYÜK FUTBOLCULAR TRANSFERDEN ETKİLENMEZ"



İtalyan teknik adam, "Milli takımdaki birçok oyuncu, kulüp takımlarını değiştirdi. Oyuncuların motivasyonu nasıl?" sorusuna, "Bu bizim elimizde olan bir şey değil, geniş bir takvimde baktığınızda böyle bir döneme denk geldik. Birçok futbolcu takım değiştirdi. Büyük futbolcular bu tarz şeylerden etkilenmez, futbolcularımız buraya geldikleri andan itibaren bize ruhen, kalben, fiziken burada olmak istediklerini kanıtladılar. Herhangi bir problem olduğunu düşünmüyorum." yanıtını verdi.

