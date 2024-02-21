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Vincenzo Montella'dan Fatih Karagümrük ziyareti

A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Vincenzo Montella, Fatih Karagümrük antrenmanına ziyarette bulundu. Karagümrük'ün teknik direktörü Şota Arveladze, İtalyan çalıştırıcıya isminin yazılı olduğu 9 numaralı kırmızı-siyahlı formayı hediye etti.

Vincenzo Montella'dan Fatih Karagümrük ziyareti

A Teknik Direktörü Vincenzo Montella, VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze ile Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya geldi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Montella ve Arveladze, 'de oynanan futbol ve takımın son durumu hakkında fikir alışverişinde bulundu. Görüşmenin sonrasında Arveladze, Montella'ya üzerinde isminin yazılı olduğu Fatih Karagümrük forması hediye etti.

Montella, daha sonra antrenman sahasına giderek futbolcularla selamlaştı. VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ve Asbaşkan Serkan Hurma ile sohbet eden A Milli Takım Teknik Direktörü, idmanın tamamını takip etti.

Arveladze ve Montella görüşmesinde VavaCars Fatih Karagümrük Sportif Direktörü Umut Köse, A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Selçuk Şahin, A Milli Takım Atletik Performans Antrenörleri Pierpaolo Polino ve Vural Durmuş ile A Milli Takım Analiz Antrenörü Okan Aydıner de yer aldı.

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