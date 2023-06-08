Vincenzo Montella'dan Fenerbahçe açıklaması

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendikleri maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



İsminin Fenerbahçe'yle geçtiğinin ve Adana Demirspor'la devam edip etmeyeceğinin sorulması üzerine Montella, "Sözleşmem bu ay bitiyor. Hiç kimseyle görüşmedim. Umarım başkanımızla konuşuruz, devam etme fikrine sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Uzun yıllardır futbolun içindeyim. Spekülasyonlar bazen gerçek bazen sahte oluyor. Bunun farkındayım." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE KUPASI'NDA FENERBAHÇE'YE DESTEK



Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde hafta sonu Medipol Başakşehir'le oynayacağını da hatırlatan başarılı teknik adam, "Fenerbahçe ismi geçtiği için söylemek istiyorum, pazar günü Fenerbahçe'yi tutuyoruz. Çünkü Adana Demirspor olarak Avrupa kupalarına gitmek istiyoruz." diye konuştu.



Fenerbahçe, kupayı kazanması durumunda sezonu 4. sırada bitiren Adana Demirspor, gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak.

