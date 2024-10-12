Vincenzo Montella'dan rotasyon mesajı

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi B grubu 3. maçında Karadağ'ı 1-0 mağlup etti.

Ay-yıldızlıların Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Karadağ galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Montella'nın açıklamaları şu şekilde:

"EN GENÇ TAKIM BİZİZ"

"Olgunluk testi oldu bizim için. İlk yarıda gol atabilirdik ama atamadık. Olgunluk testi verdiğimizde golü attık ve ardından gol yemedik. 29 şut attık, bu bir rekor. Takımı beğendim. Uluslar B Ligi'nde en genç takımız. Maçtan önceki toplantımızda aceleci olmamamız gerektiğini anlatan toplantı yaptım. 70'ten sonra bu tarz maçlar farklı bir maça dönüşüyor. İyi oynadık. Çok memnunum.

ROTASYON MESAJI

İzlanda maçında kadroda değişiklik yapacağız. Hatırlarsanız Galler maçından 3 gün sonra 5 değişiklik yaptık. Çünkü 3 günde 1 maç oynuyoruz. İster istemez değişiklik yapmak zorundasınız.

Ortalarımızda kalite artırılabilir. Pozisyon almayı da daha iyi yapabilirdik. Kadro kalitemiz gün geçtikçe yükseliyor. İlk 11’i yaparken çok zorlandım. Kalitemiz böyle yükseldikçe, her maç kadro yaparken zorlanacağım.

"HERKESİN GOL ATMASINI TERCİH EDERİM"



Samsun’da harikulade bir atmosfer vardı. Maç öncesi ve sonrası hiç susmadılar. Herkesin desteğini hissettik. Taraftarımıza teşekkür ederiz. Onlar için bu galibiyeti aldık. Bir senedir santrfor konusunda konuşuyoruz. Her futbolcu takımımızda gole gidebiliyor. Bugün de kanat oyuncumuz İrfan Can golü buldu. İlla ki bir 9 numara gol atacak diye bir durum yok. Herkesin gol atmasını tercih ederim."