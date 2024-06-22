Vincenzo Montella'dan Mert Günok ve Arda Güler açıklaması

EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Türkiye, Portekiz ile karşı karşıya geliyor.
Açıklanan ilk 11'lerle beraber Vincenzo Montella'nın Gürcistan maçından farklı bir 11 tercihi yaptığı görüldü.
Mücadele öncesi konuşan Montella'nın açıklamaları şu şekilde:
"Sabah uyanınca Mert'in problemi ile karşılaştık. Bugün bize yardımcı olamayacak. Diğer kalecilerimizle devam ediyoruz.
Futbolcularımızı korumak amaçlı bu değişiklikleri yapmak zorundayız.
Son 2 gündür koruduk Arda'yı, belirli bir yorgunluğu vardı. Onunla ve doktorla konuştuk. Riske girmek istemedik. Tüm kalbimle umuyorum ki ikinci yarıda da ona ihtiyacımız olmaz."
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Spor&Skor
- Euro 2024