Vincenzo Montella'nın Kenan Yıldız planı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler'le golsüz berabere kalan A Milli Takım, yarın İzlanda'yı konuk edecek.
BARIŞ ALPER CEZALI
Galibiyetle beraber liderliği hedefleyen ay-yıldızlılar, karşılaşmaya Galler maçında kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Barış Alper Yılmaz'dan yoksun çıkacak.
Milliyet'in haberine göre, Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın hücumda Barış'ın yokluğunda Kenan Yıldız'ı forvette oynatayı planladığı kaydedildi.
İtalyan çalıştırıcının sol kanatta ise Kerem Aktürkoğlu'na forma şansı vermesi bekleniyor.
HAKAN FORMAYA KAVUŞABİLİR
Öte yandan Montella'nın kaptan Hakan Çalhanoğlu'nu da ilk 11'de sahaya sürmesi kuvvetle muhtemel.
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