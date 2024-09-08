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Vincenzo Montella'nın Kenan Yıldız planı

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın İzlanda maçı planı şekillenmeye başladı. İtalyan çalıştırıcının Barış Alper Yılmaz'ın yokluğunda forvette Kenan Yıldız'a görev vermesi bekleniyor. Ayrıca kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun da ilk 11'de başlayabileceği kaydedildi.

Vincenzo Montella'nın Kenan Yıldız planı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler'le golsüz berabere kalan A Milli Takım, yarın İzlanda'yı konuk edecek.

BARIŞ ALPER CEZALI

Galibiyetle beraber liderliği hedefleyen ay-yıldızlılar, karşılaşmaya Galler maçında kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Barış Alper Yılmaz'dan yoksun çıkacak.

Milliyet'in haberine göre, Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın hücumda Barış'ın yokluğunda Kenan Yıldız'ı forvette oynatayı planladığı kaydedildi.

İtalyan çalıştırıcının sol kanatta ise Kerem Aktürkoğlu'na forma şansı vermesi bekleniyor.

HAKAN FORMAYA KAVUŞABİLİR

Öte yandan Montella'nın kaptan Hakan Çalhanoğlu'nu da ilk 11'de sahaya sürmesi kuvvetle muhtemel.

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