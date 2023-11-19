Vincenzo Montella: Takım ruhu milliyetçilik duygularının ortaya çıktığı bir ruhla geliyor

Türkiye, özel maçta deplasmanda Almanya’yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella değerlendirmelerde bulundu.



Hazırlık maçı olmasına rağmen Almanya karşılaşmasına çok önem verdiğini belirten Montella, “72 yıl sonra Alman topraklarında gelen bir galibiyet var. 2005’ten beri de kendi evimizde yenemediğimiz bir Almanya vardı. Galibiyet için çok mutluyuz. Buraya gelip destekleyen Türk halkına da çok teşekkür ederiz. Deplasmanda değil kendi evimizde gibi hissettik. Çok mutluyuz. 3 gün sonra çok önemli bir maçımız var. O maçı da kazanıp grubu ilk sırada bitirmek istiyoruz. Futbolcularımı da tebrik ediyorum. Sahada inanılmaz bir takım ruhu gösterdiler. O ruh da milliyetçilik duygularının ortaya çıktığı bir ruhla geliyor. Bu Türkiye’nin DNA’sında olan bir şey. Hiçbir şekilde pes etmeyeceğimizi bugün de vurgulamış olduk. 1-0 geriye düşmemize rağmen maçı bırakmadılar. Tamamıyla odaklandılar ve galibiyeti istedik. Hiç vazgeçmediler. Almanya, Avrupa şampiyonasında önde gelen takımlardan olacaktır. Biz onları yendiğimiz için çok mutluyuz.” diye konuştu.



“GALİBİYETLERİ DE YÖNETMELİYİZ”



Soyunma odasında büyük bir mutluluğun olduğunun altını çizen Montella, “Hepimizin bu mutluluğu yaşama hakkı var. Bu birkaç ay önce başlayan bir yolculuğun ilk adımları. Halen fazlasıyla gelişime açık bir gruba sahibim. En önemlisi bu takım ruhunu terk etmemeli ve galibiyetleri de yönetmeliyiz. 3 gün sonra bir maçımız var. Gidip galip gelerek o maçı da kazanmak ve lider olmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.



"TAKIM RUHU MİLLİYETÇİLİK DUYGULARININ ORTAYA ÇIKTIĞI BİR RUHLA GELİYOR"



Taraftarların kendilerini evlerindeymiş gibi hissettirdiğini aktaran Montella, “Çok fazla gururlanıyorum. Taraftarlar kendi evimizde hissettirdiler. Mükemmel ötesi bir atmosfer vardı. Az önce de tekrarladım belki ama takım ruhunu ve milliyetçi duyguları terk etmemek gerekiyor. Yaklaşık 2 yıldır Türkiye’de yaşıyorum. Milliyetçi duyguların ne kadar yüksek olduğunu biliyorum. Takım ruhunu ve milliyetçilik duyguları terk etmemeniz gerekiyor. Ben bunu gösterdikleri için futbolcularımla aşırı gurur duyuyorum.” diyerek sözlerini tamamladı. "Bu daha fragman" (19 Kasım 2023 spor manşetleri) Haberi Görüntüle