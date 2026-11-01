Vinck'ten Beşiktaşlı futbolculara olay gönderme. "Bizi küçümsediler. İşte sonuç"

Kasımpaşa 'nın ilk golünü atan Cloudio Vinck, maçın ardından Beşiktaşlı bazı futbolcuların kendilerini küçümsediğini ve bunun bedelini ödediğini söyledi.



Vinck, “İki takıma da gidebilecek bir maç oldu. Onlar da biz de bir çok pozisyon yakaladık. Ama bazı Beşiktaşlı futbolcular kendilerini çok büyük gördüler. Süper star seviyesinde sanıyorlar kendilerini, kibirliler. Bize saygı göstermediler. Ama biz pes etmedik, çalıştık ve 2-2'yi bulduk. Kasımpaşa'nın DNA'sında var pes etmemek. Ama bizi küçümsediler ve işte sonuç.” dedi.