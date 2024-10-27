Vinicius Jr'dan Lamine Yamal'a destek

Barcelona, sezonun ilk El Clasico'sunda Real Madrid'i deplasmanda 4-0 mağlup etti.

Mücadelede rakip fileleri havalandıran Lamine Yamal, gol sevinci sırasında taraftarlar tarafından ırkçılığa maruz kalmıştı.

REAL MADRID VE LA LIGA'DAN SORUŞTURMA

Real Madrid, bu gelişmelerin ardından ırkçılık yapan taraftarların tespit edilmesi için harekete geçtiğini açıklamıştı.

La Liga'da konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

VINICIUS JR'DAN PAYLAŞIM

Daha önce ırkçılığa maruz kalan Vinicius Jr ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Lamine Yamal, Ansu Fati ve Raphinha'ya destek verdiğini açıkladı.

Brezilyalı futbolcu konuyla ilgili yaptığı paylaşımında, "Dün Bernabeu'da ırkçı hakaretlerle yaşananlar üzüntü vericidir. Toplumumuzda bu suçlulara yer yok. Tüm desteğim Lamine, Ansu ve Raphinha'ya. Madrid ve polisin suçluları tespit edip cezalandırmak için elinden geleni yapacağını biliyorum!!" ifadelerini kullandı.