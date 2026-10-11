Vinicius saç çektiği için atıldı. Real Madrid Villarreal'i tek golle geçti

La Liga'da Real Madrid , sahasında Villarreal'i 1-0 yenerken çok zorlandı. Arda Güler 'in 11'de başladığı maçta Real Madrid'de formsuz Vinicius Jr yedekti.

Rakibi karşısında üretmekte zorlanan Real Madrid, 52'de Vinicius Jr. oyuna girdikten sonra hareketlendi ve 62'de Diomande'nin golü ile 1-0 öne geçti.

71'de Vinicius Jr, Bellingham'ın asistini gole çevirince Bernabeu tribünleri ve Mourinho inanılmaz bir sevinç yaşasa da bu kısa sürdü.

Zira VAR uyarısı ile pozisyonun öncesini izleyen hakem Diaz, Vini'nin atağa çıkarken Villarreal'den Saliba'nın saçını çektiğini tespit etti.

Ve 73. dakikada hem Vini kırmızı kart gördü hem de gol iptal edildi.

Arda 77'de yerini Camavinga'ya bıraktı.

Villareal baskısı ise 7 dakikalık uzatmaya rağmen gol getirmedi ve maç 1-0 sona erdi.

EL CLASİCO TEHLİKESİ

Ancak 25 Ekim'deki El Clasico öncesi Real Madrid'de Vinicius Jr korkusu da başladı. Zira saç çekmenin de içinde yer aldığı şiddetli hareketlerin cezası 3-6 maç arası. Ceza 3 maç bile gelse bu Vini'nin 25 Ekim'deki El Clasico'yu kaçıracağı anlamına geliyor.