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Vinicius Souza kimdir? Fenerbahçe transfer gündeminde yer alan Vinicius Souza kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Vinicius Souza, sosyal medyada birçok Fenerbahçeli futbolsever tarafından merak edilen ve araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Fenerbahçe transfer gündeminde yer alan Vinicius Souza'nın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler sorgulanıyor. Peki, Vinicius Souza kimdir? Fenerbahçe transfer gündeminde yer alan Vinicius Souza kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Vinicius Souza kimdir? Fenerbahçe transfer gündeminde yer alan Vinicius Souza kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Vinicius de Souza Costa kısa adıyla Vini Souza, 17 Haziran 1999 yılında dünyaya geldi. Brezilyalı profesyonel futbolcudur ve EFL Championship kulübü Sheffield United'da defansif orta saha oyuncusu olarak oynamaktadır.

Padre Miguel, Rio de Janeiro mahallesinde doğup büyüyen Vinicius, 2014 yılında Flamengo'nun 15 yaş altı takımında oynamak üzere kulübe katıldı. Genç takımda Matheus Thuler ve Lincoln gibi gelecekteki profesyonel takım arkadaşlarıyla birlikte oynadı.

9 Mart 2019'da, Vinícius profesyonel takımda ilk maçına çıktı ve Maracanã Stadyumu'nda Vasco da Gama'ya karşı oynanan Campeonato Carioca maçında maçın son dakikalarında oyuna girdi.

Gustavo Cuéllar'ın Ağustos 2019'da Al-Hilal'a transferinin ardından, teknik direktör Jorge Jesus Vinícius'u profesyonel takıma terfi ettirdi. Portekizli teknik adam, onu eski oyuncusu Nemanja Matić'e benzeterek çok övdü.

10 Ekim 2019'da Vinicius, Maracanã Stadyumu'nda Atlético Mineiro'ya karşı oynanan Campeonato Brasileiro Série A maçında Reinier'in yerine oyuna girerek ilk kez bu ligde oynadı ve Flamengo maçı 3–1 kazandı.

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