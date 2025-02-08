Vinicius yeni maaşını beğenmedi: Real Madrid'in teklifine yanıt

Real Madrid, yıldız oyuncusu Vinicius Jr. ile yeni sözleşme görüşmeleri için harekete geçti.

Athletic'in haberine göre, başkent ekibinin zamlı yeni sözleşme teklifi Brezilyalı yıldız tarafından olumsuz karşılandı.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Suudi Arabistan takımlarının gündemine gelen Vinicius'un maaşında daha iyi bir artış beklediği kaydedildi.

MBAPPE İLE AYNI MAAŞI ALIYOR

Real Madrid'den vergilerin ardından yıllık 15 milyon euro kazanan Vinicius, Kylian Mbappe ile aynı maaşı alıyor.

Ancak Mbappe'nin bonservisi olamdan transfer edilmesinden dolayı imza bonusu da aldığı biliniyor.

2027 yılında Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan Vinicius'un kulüple arasındaki görüşmelerin ilerleyen dönemde devam edeceği belirtildi.

Brezilyalı yıldız, Devler Ligi şampiyonluğunun ardından Real Madrid'de kariyerinin sonuna kadar kalmak istediğini ifade etmişti.

Real Madrid formasıyla 293 resmi maça çıkan Vinicius, bu mücadelelerde 101 kez gol sevinci yaşarken, 83 asistlik katkı verdi.

Vini, Bu süreçte 3 LaLiga, 2 Şampiyonlar Ligi ve 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.