Virgil van Dijk'tan sözleşme yanıtı: "Görüşmeler sürüyor"

Virgil Van Dijk, Trent Alexander-Arnold ve Mohamed Salah'ın sözleşmelerinin bu dönemin sonunda bitecek olması nedeniyle Liverpool'un üç önemli oyuncusunun geleceği konusunda belirsizlik sürüyor.

33 yaşındaki Van Dijk, sözleşme görüşmelerinin yapıldığını doğruladı.

"GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

Hollandalı savunmacı, "Görüşmelerin devam ettiğini söyleyebilirim ama bilmiyorum, gelecekte ne olacağını göreceğiz. Tüm odağım Liverpool'da, önümdeki maçları kazanmak istiyorum, başka bir şey değil. Geleceğin ne getireceği konusunda şu anda hiçbir fikrim yok. Size sadece görüşmelerin başladığını ve göreceğimizi söyleyebilirim.

"ODAK NOKTAMIZ LIVERPOOL"

Kendimi fiziksel ve zihinsel olarak çok iyi hissediyorum ve eğleniyorum. Doğru insanlarla görüşmeler devam ediyor ve bir karar verme zamanı geldiğinde sizlerin de [medya] bunu bileceğini düşünüyorum. Ancak şu anda tüm bağlılığımız ve odak noktamız Liverpool ve bu sezon başarılı olmak. Göreceğiz." diye konuştu.