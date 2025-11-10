Virtus Bologna-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague'de 10. hafta

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 10. haftasında Anadolu Efes, yarın İtalya temsilcisi Virtus Bologna'ya konuk olacak. Geride kalan 9 maçta sadece 3 galibiyet alabilen Anadolu Efes, Virtus Bologna karşısında galibiyet arayacak. Peki, Virtus Bologna-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VİRTUS BOLOGNA-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Virtus Bologna ve Anadolu Efes arasında PalaDozza'da oynanacak karşılaşma, saat 22.30'da başlayacak. Mücadele S Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Avrupa Ligi'nde oynadığı 9 müsabakada 3 galibiyet ve 6 yenilgi yaşayan Anadolu Efes, haftaya 16. sırada girdi.

Organizasyonda çıktığı 9 maçın 4'ünü kazanan ve 5'inde mağlup olan Virtus Bologna ise 14. basamakta yer aldı.

10. KEZ RAKİP OLACAKLAR

Anadolu Efes ile Virtus Bologna, Basketbol Avrupa Ligi'nde 10. kez karşı karşıya gelecek.

Organizasyonda iki takım arasında 2001-2002 sezonundan bu yana oynanan 9 müsabakanın 5'ini lacivert-beyazlı takım, 4'ünü ise İtalya temsilcisi kazandı.

Avrupa Ligi'nde 2 kez şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes, geçen sezon Virtus Bologna'yı 76-67 ve 89-68'lik skorlarla mağlup etmişti.