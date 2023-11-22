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Virtus Bologna-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında deplasmanda İtalya ekiplerinden Virtus Bologna ile karşı karşıya gelecek. Euroleague'de oynadığı oynadığı son 3 maçını kaybeden Fenerbahçe, Virtus Bologna'yı deplasmanda yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor. Peki, Virtus Bologna-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Virtus Bologna-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

Beko, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında yarın deplasmanda İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımıyla karşılaşacak. Heyecan dolu karşılaşma öncesi maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Virtus Bologna-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VİRTUS BOLOGNA-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Virtus Segafredo Arena'da 23 Kasım Perşembe günü oynanacak maç saat 22.30'da başlayacak.

Mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Ligde üst üste son 3 mücadelesinden mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, 5 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 8. sırada bulunuyor.

Ev sahibi ekip ise 6 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor.

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