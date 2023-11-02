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Virtus Segafredo Bologna-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Virtus Segafredo Bologna'ya konuk olacak. Anadolu Efes ligde iki galibiyet, 3 mağlubiyet ve averajla 13'üncü, Virtus Segafredo Bologna ise 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve averajla 3'üncü sırada yer alıyor. Peki, Virtus Segafredo Bologna-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Virtus Segafredo Bologna-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Erkek Takımı, Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında deplasmanda İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibiyle karşı karşıya gelecek. İşte, Virtus Segafredo Bologna-Anadolu Efes maçı hakkında bilgiler...

İki ekibin geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geldiği 2 mücadeleyi de İstanbul ekibi kazanmıştı.

Lacivert-beyazlılar deplasmanda 85-80 galip gelirken, sahasında ise 86-67'lik skorla rakibini mağlup etmişti.

ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Virtus Segafredo Bologna-Anadolu Efes maçı 3 Kasım Cuma akşamı yapılacak.

Bologna'daki Virtus Segafredo Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

Virtus Bologna–Anadolu Efes maçı, S Sport ekranlarında canlı yayında izlenebilecek.

AVRUPA KUPALARINDA 807'NCİ RANDEVU

Anadolu Efes, Virtus Segafredo Bologna müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 807. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 806 karşılaşmada 457 galibiyet ve 349 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 559. maçını oynayacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 300 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 258 kez rakiplerine mağlup oldu.

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