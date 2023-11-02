Virtus Segafredo Bologna-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında deplasmanda İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibiyle karşı karşıya gelecek. İşte, Virtus Segafredo Bologna-Anadolu Efes maçı hakkında bilgiler...



İki ekibin geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geldiği 2 mücadeleyi de İstanbul ekibi kazanmıştı.



Lacivert-beyazlılar deplasmanda 85-80 galip gelirken, sahasında ise 86-67'lik skorla rakibini mağlup etmişti.



ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Virtus Segafredo Bologna-Anadolu Efes maçı 3 Kasım Cuma akşamı yapılacak.



Bologna'daki Virtus Segafredo Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.



Virtus Bologna–Anadolu Efes maçı, S Sport ekranlarında canlı yayında izlenebilecek.



AVRUPA KUPALARINDA 807'NCİ RANDEVU



Anadolu Efes, Virtus Segafredo Bologna müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 807. maçına çıkacak.



Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 806 karşılaşmada 457 galibiyet ve 349 yenilgi yaşadı.



Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 559. maçını oynayacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 300 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 258 kez rakiplerine mağlup oldu.