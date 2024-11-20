Virtus Segafredo-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Virtus Segafredo Bologna'ya konuk olacak. Bologna'daki Unipol Arena'da yapılacak maça az bir zaman kala, müsabakaya dair ayrıntılar sorgulanıyor. Peki, Virtus Segafredo Bologna-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde 11. haftanın açılış maçında bu akşam deplasmanda İtalya temsilcisi Virtus Segafredo Bologna ile karşılaşacak. Geride kalan 10 karşılaşmada sadece 2 kez kazanabilen İtalyan temsilcisi ise THY Avrupa Ligi'ndeki 18 takım arasında 17. sırada yer aldı. İşte, Virtus Segafredo Bologna-Fenerbahçe Beko maçı hakkında son bilgiler...
BOLOGNA-FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonu 11. hafta maçında Virtus Segafredo Bologna'ya konuk olacak.
Bu akşam TSİ 22.30'da Unipol Arena'da oynanacak mücadele, S Sport tarafından canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE BEKO HAFTAYA LİDER GİRDİ
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda sezona iyi başlayan sarı-lacivertli ekip, 10 müsabakada 8 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, haftaya liderlik koltuğunda girdi.
FENERBAHÇE BEKO'NUN EKSİKLERİ
Fenerbahçe Beko’da Scottie Wilbekin, Wade Baldwin IV ve Devon Hall sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.
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