Vissel Kobe’de Juan Mata ile yollar ayrıldı

Japonya’nın Vissel Kobe kulübünde sözleşmesi biten İspanyol futbolcu Juan Mata ile yollar ayrıldı. Yaşanan ayrılık kulübün resmi internet sitesinden resmen duyuruldu.



Yapılan açıklamada, Mata ile sözleşme yenilememe kararı alındığı bildirildi.



Juan Mata ise ayrılıkla ilgili, kulübün ilk kez lig şampiyonluğuna ulaştığı tarihi anın bir parçası olmaktan dolayı mutluluğunu ifade ederek teşekkür etti.



Japon ekibi, kasım ayında tarihinde ilk defa lig şampiyonluğuna uzanırken deneyimli futbolcu Mata da kadroda yer aldı.



Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması da giyen 35 yaşındaki orta saha, sarı-kırmızılılarla 18 maça çıkıp 3 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı.

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