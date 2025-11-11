Vit Krejci kariyer rekorunu kırdı; Hawks, Clippers'ı son anda geçti

NBA'de bu sezon çıktığı on maçın yedisini kaybeden Los Angeles Clippers, evinde Atlanta Hawks'u ağırladı.

Son anlarına kadar heyecanın dinmediği maçta kazanan 105-102'lik skorla konuk ekip oldu. Hawks, bu sonuçla birlikte çıktığı 11. maçtaki altıncı galibiyetini almış oldu.

Deplasman ekibinde Vit Krejci 28 sayıyla oynayarak kariyer rekorunu kırdı.

Los Angeles Clippers'ta ise James Harden, gösterdiği 35 sayı, 10 ribaund ve 11 asistlik performansla "triple-double" yapsa da takımına galibiyeti getiremedi.