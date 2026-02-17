Vitor Pereira, Fenerbahçe öncesi iddialı. "Korkusuzca gideceğiz"

“FENERBAHÇE ÇOK GÜÇLÜ AMA…”

Kariyerinde Fenerbahçe'yi iki kez çalıştırdığını hatırlatan Pereira, "Taraftarlarla çok iyi bir ilişkim var. Kadıköy'de başlamak benim için bir onur, çünkü zihnimde çok iyi anılar var. Elbette bu çok özel bir şey, ama şimdi takımı organize etme zamanı. Fenerbahçe çok güçlü bir takım ama kadroma ve oyuncularıma güveniyorum. Taraftarlarımızla birlikte başarabileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.