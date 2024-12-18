Vitor Pereira Premier Lig ekibine imza atıyor

Premier Lig ekibi Wolverhamtpon, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Gary O'Neil ile yollarını ayırmıştı.

Sarı-siyahlıların O'Neil'ın ardından teknik direktörlük görevine Al-Shabab'ı çalıştıran Vitor Pereira'yı getirmeye hazırlandığı kaydedildi.

Athletic'in haberine göre, Portekizli çalıştırıcının Wolves ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardığı ve Pereira'nın sözleşme imzalamak için İngiltere'ye gittiği aktarıldı.

Daha önce Fenerbahçe'yi de çalıştıran Pereira, ilk maçına 22 Aralık Pazar günü Leicester City deplasmanında çıkabilir.

Premier Lig'de 16. hafta itibarıyla 9 puan toplayarak 19. sırada yer alan Wolves, bu maçlarda iki galibiyet, üç beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı.