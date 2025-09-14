Vitor Pereira, Premier Lig'de kabus içinde: 148 yıllık kulüp tarihinde ilk kez oldu!

Fenerbahçe'de iki dönem görev yapan ve şu anda İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers'ın başında olan teknik direktör Vitor Pereira , zor günler geçiriyor. Geçtiğimiz sezon Wolves'un başına geçen ve takımı küme düşme hattından kurtaran Portekizli çalıştırıcı, bu sezona ise kabus gibi bir başlangıç yaptı. Premier Lig'in yeni sezonundaki ilk 4 maçının hepsini kaybeden Wolves, eksi 7 averajla son sırada bulunuyor. Geçtiğimiz sezon adına methiyeler düzülen deneyimli teknik adam, kulüp tarihinde kötü bir ilke imza attı.

148 YILDA BİR İLK

BBC'nin haberine göre Wolverhampton, kulüp tarihinde ilk kez lige üst üste 4 yenilgi alarak başladı. Haberin devamında 148 yıllık bir geçmişi olan kulübün ilk kez bu kadar kötü bir grafikle lige başladığına dikkat çekildi.



Wolves; Premier Lig'in ilk 4 haftasında Manchester City'e 4-0, Bournemouth'a 1-0, Everton'a 3-2 ve Newcastle United'a da 1-0 mağlup olarak sadece 2 gol atabildi.