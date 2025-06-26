Vitor Pereira'dan eski öğrencisi Arda Güler'e "efsane" benzetme: "Görebiliyorum"

Fenerbahçe 'de daha önce iki kez görev yapmış olan ve Arda Güler 'i ilk kez bir resmi maçta sahaya süren teknik direktör Vitor Pereira , milli futbolcu için övgü dolu ifadeler kullandı. Marca'ya konuşan ve Güler için "Yeni Modric" benzetmesini yapan Pereira, genç yıldızın geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Vitor Pereira'nın sözleri: "BANA HATIRLATTIĞI İSİM JAMES RODRIGUEZ'Dİ" "Bizimle antrenmana ilk geldiğinde 16 yaşındaydı. Erkekler arasında bir çocuktu ama her topu aldığında son bir pas daha yapardı. Eğer bir hata yaparsa, topu tekrar ister ve tekrar denerdi. Bana, Porto'ya ilk geldiğimde 19 yaşındayken çalıştırdığım James Rodríguez'i hatırlattı. İkisi de olağanüstü yeteneğe sahip oyuncular."

"GELECEK, ONUN İÇİN HARİKA ŞEYLER GETİRECEK"



"Antrenmanları bitirdiğinde, bitiriciliği, sol ayağı üzerinde çalışmak istediği için bir saat daha yanında kalmak zorunda kalıyorduk... Elbette, bu kadar çok üst düzey oyuncuya sahip Real Madrid'e katılmak kolay değil... Ancak yerini kazanacak. Geleceğin onun için harika şeyler getireceğinden hiç şüphem yok. Onu önemli bir oyuncu yapan kaliteye ve zihniyete sahip."



"MODRIC'İN YERİNDE OYNARKEN GÖREBİLİYORUM"



"Onu her zaman daha çok '8' veya '10' olarak gördüm çünkü çizgiler arasında dengesizlik yaratma yeteneği var, ancak aynı zamanda topu yönetme, kendini konumlandırma ve uygulama yeteneğine de sahip. Zeki, almadan önce çözümler arıyor, kısa ve uzun oynayabiliyor, son pasları o atıyor, dışarıdan şut atıyor... Oyunu anlıyor ve her zaman daha fazlasını öğrenmeye çalışıyor. Elbette onu Modric'in yerinde oynarken görebiliyorum."