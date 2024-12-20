Vitor Pereira'nın yeni durağı Wolverhampton

Fenerbahçe'de iki kez teknik direktörlük yapan Vitor Pereira'nın yeni kariyer durağı İngiltere Premier Lig oldu.

Wolverhampton, Portekizli teknik direktörle 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Premier Lig'de 19. sırada yer alan Wolves, teknik direktör Gary O'Neil ile yollarını ayırmıştı.

1 MİLYON EURO SERBEST KALMA BEDELİ



İngiliz ekibi, şubat ayından bu yana Al-Shaabab'ı çalıştıran Vitor Pereira için 1 milyon euro serbest kalma bedeli ödeyecek.



2015-2016 ve 2021-2022 sezonlarında Fenerbahçe'de görev yapan 56 yaşındaki çalıştırıcı, Türkiye serüveninde kupa kazanamamıştı.