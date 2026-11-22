Vlahovic'ten net mesaj. "Galatasaray maçını Hapoel'den sonra düşüneceğiz"
22.11.2026 19:08
Son Güncelleme: 22.11.2026 19:15
Dusan Vlahovic gol sayısının yüksek olmasını takım arkadaşlarının desteğine bağladı.
Konya deplasmanında 2 golle yıldızlaşan Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Vlahovic, "Öncelikle Hapoel maçımız var, ona konsantre olacağız. Sonrasında Galatasaray maçını konuşuruz." dedi.
Beşiktaş'ta 11 gole ulaşan Dusan Vlahovic, 4-2'lik Konyaspor deplasmanının ardından hem maçı hem de ligde lider Galatasaray ile oynayacakları derbiyi değerlendirdi
İşte Vlahovic'in açıklamaları: “Kazanmak en önemlisiydi bugün ama Kasımpaşa maçında yediğimiz şeyi yaşadık, takım olarak kolay gol yiyoruz. Bunu kabul etmememiz lazım. Agresif olmamız, kompakt savunma yapmamız lazım. Öne geçtiğimiz maçlarda rakibi oyuna ortak etme durumunu bırakmalıyız. Bugün pozitif işler de yaptık. İyi yapamadıklarımızı değiştirmek amacımız. En önemlisi kazanmaktı, kazandık ve mutluyuz.”
Vlahovic, Galatasaray derbisinden önce Hapoel mücadelesini düşündüklerini ifade etti.
"TAKIM İYİYSE SANTRFOR ÇOK GOL ATAR"
Attığı 2 golle Beşiktaş'ta 10 gole en çabuk ulaşan futbolcu ünvanını aldığının hatırlatılması üzerine Vlahovic, "Bunları duymak çok güzel ama takım olmasa, hocam olmasa, taraftarların, çalışanların desteği, sevgisi olmasa yapamazdım. Takım iyi olduğu için bunları yapabiliyorum. Önümüzde uzun bir sezon var. Takıma elimden geldiğince yardımcı olacağım. Takım iyiyse santrfor çok gol atar. Bizim takımımız çok iyi, onların sayesinde gol atıyorum. Herkesin inancıyla bu şekilde devam etmek istiyorum. Gol atmaktan, rekor kırmaktan daha önemlisi takımın kazanması" diye konuştu.
Vlahovic, Galatasaray derbisi ile ilgili soruya da "Öncelikle Hapoel maçımız var, ona konsantre olacağız. Sonrasında Galatasaray maçını konuşuruz" cevabını verdi.