"TAKIM İYİYSE SANTRFOR ÇOK GOL ATAR"

Attığı 2 golle Beşiktaş 'ta 10 gole en çabuk ulaşan futbolcu ünvanını aldığının hatırlatılması üzerine Vlahovic, "Bunları duymak çok güzel ama takım olmasa, hocam olmasa, taraftarların, çalışanların desteği, sevgisi olmasa yapamazdım. Takım iyi olduğu için bunları yapabiliyorum. Önümüzde uzun bir sezon var. Takıma elimden geldiğince yardımcı olacağım. Takım iyiyse santrfor çok gol atar. Bizim takımımız çok iyi, onların sayesinde gol atıyorum. Herkesin inancıyla bu şekilde devam etmek istiyorum. Gol atmaktan, rekor kırmaktan daha önemlisi takımın kazanması" diye konuştu.

Vlahovic, Galatasaray derbisi ile ilgili soruya da "Öncelikle Hapoel maçımız var, ona konsantre olacağız. Sonrasında Galatasaray maçını konuşuruz" cevabını verdi.