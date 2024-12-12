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VNL programı belli oldu: A Milli Kadın Voleybol Takımı maçları ne zaman?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi'ndeki (VNL) maç programı belli oldu. 16 takımın mücadele edeceği VNL'de 3 hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan ülkeler, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Peki, milli voleybol maçları ne zaman?

VNL programı belli oldu: A Milli Kadın Voleybol Takımı maçları ne zaman?

A Milli Kadın Takımı'nın 2025 Milletler Ligi'ndeki (VNL) maç programı açıklandı. Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre 3 ayaktan oluşan Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak.

Milli takımın maç programı şöyle:

1. hafta (Pekin, Çin)


4 Haziran: Fransa-Türkiye

6 Haziran: Türkiye-Tayland

7 Haziran: Türkiye-Polonya

8 Haziran: Çin-Türkiye


2. hafta (İstanbul, Türkiye)

18 Haziran: Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

19 Haziran: Kanada-Türkiye

21 Haziran: Güney Kore-Türkiye

22 Haziran: Türkiye-Brezilya


3. hafta (Apeldoorn, Hollanda)


9 Temmuz: Hollanda-Türkiye

11 Temmuz: Çekya-Türkiye

12 Temmuz: Türkiye-İtalya

13 Temmuz: Sırbistan-Türkiye

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