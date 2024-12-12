VNL programı belli oldu: A Milli Kadın Voleybol Takımı maçları ne zaman?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 Milletler Ligi'ndeki (VNL) maç programı açıklandı. Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre 3 ayaktan oluşan Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak.



Milli takımın maç programı şöyle:



1. hafta (Pekin, Çin)





4 Haziran: Fransa-Türkiye



6 Haziran: Türkiye-Tayland



7 Haziran: Türkiye-Polonya



8 Haziran: Çin-Türkiye





2. hafta (İstanbul, Türkiye)



18 Haziran: Dominik Cumhuriyeti-Türkiye



19 Haziran: Kanada-Türkiye



21 Haziran: Güney Kore-Türkiye



22 Haziran: Türkiye-Brezilya





3. hafta (Apeldoorn, Hollanda)





9 Temmuz: Hollanda-Türkiye



11 Temmuz: Çekya-Türkiye



12 Temmuz: Türkiye-İtalya



13 Temmuz: Sırbistan-Türkiye