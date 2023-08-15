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Voleybol Avrupa Şampiyonası ne zaman? Kadın voleybolunda 33. Avrupa Şampiyonası heyecanı

Voleybolda bu yıl Belçika, İtalya, Almanya ve Estonya'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 33. kez gerçekleştirilecek. Sporseverler de turnuvanın ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Voleybol Avrupa Şampiyonası ne zaman?

Voleybol Avrupa Şampiyonası ne zaman? Kadın voleybolunda 33. Avrupa Şampiyonası heyecanı

A Milli Kadın Takımı, bugüne kadar Avrupa şampiyonalarında 2 ikincilik, 3 de 3'üncülük elde etti. Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda 2003 ve 2019 yıllarında gümüş madalya kazanırken 2011, 2017 ve 2021 yıllarında ise kürsünün 3'üncü basamağında yer aldı. İşte, 33. Avrupa Şampiyonası hakkında bilgiler...

MİLLİ VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları C grubu ilk karşılaşmasına 18 Ağustos Cuma günü İsveç karşısında çıkacak.

Milletler Ligi'ni kazanarak dünyanın 1 numarası olan Filenin Sultanları'nın mücadele edeceği Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası TRT'den naklen yayınlanacak.

TURNUVA BAŞLIYOR

Belçika, İtalya, Almanya ve Estonya'nın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'nda yer alan milli takım; Azerbaycan, Çekya, İsveç, Yunanistan, Almanya ile karşı karşıya gelecek.

"Filenin Sultanları", grup karşılaşmalarına 18 Ağustos Cuma günü İsveç maçıyla başlayacak.

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