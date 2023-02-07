Voleybol camiası yasta: Betül-Bedrettin Çakır çifti depremde hayatını kaybetti

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Türkiye dün Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki depremle sarsıldı. Birçok ilde binlerce kişi hayatını kaybederken, spor camiasından da vefat haberleri geldi.

Depremde voleybolcu çift Betül-Bedrettin Çakır’dan da acı haber geldi. Çakır ailesi Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybetti.

Merinos Voleybol'un 27 yaşındaki smaçörü Betül Çakır ve voleybolcu eşi Bedrettin Çakır'ın ölümü Voleybol camiasını yasa boğdu.

Futbolda ise BAL Ligi ekiplerinden Kahramanmaraş İstiklalspor forması giyen Taner Kahriman da deprem sonrasında vefat etti. Enkaz altında bulunan 25 yaşındaki futbolcunun hastanede yaşamını kaybettiği belirtildi.



ALTINORDU'DAN AÇIKLAMA



Altınordu, Taner Kahriman'ın vefatı sonrası, "Akademimizin eski oyuncularından ve Kahramanmaraş İstiklalspor forması giyen Taner Kahriman'ın yaşanan deprem sonucunda vefat ettiği haberini üzüntüyle öğrendik. Taner Kahriman'a Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dileriz" mesajını yayınladı.



Taner Kahriman