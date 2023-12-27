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Voleybol maçında ölüm: Olimpiakos-Panathinaikos derbisinde çıkan olaylarda yaralanan polis hayatını kaybetti

Yunanistan'da, Olimpiakos ve Panathinaikos spor kulüplerinin voleybol maçı sırasında çıkan olaylarda bir taraftarın attığı işaret fişeğiyle ağır yaralanan bir polisin hayatını kaybettiği açıklandı.

Voleybol maçında ölüm: Olimpiakos-Panathinaikos derbisinde çıkan olaylarda yaralanan polis hayatını kaybetti

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Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 7 Aralık gecesi Olimpiakos ve Panathinaikos spor kulüplerinin voleybol maçı sırasında çıkan olaylarda bir taraftarın attığı işaret fişeğiyle ağır yaralanan 31 yaşındaki polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

Tedavi gördüğü Nikea Hastanesi'nden yapılan açıklamada, polisin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

SEYİRCİSİZ KARARI

Olimpiakos ve Panathinaikos spor kulüplerinin voleybol maçı sırasında çıkan olaylarda bir taraftarın attığı işaret fişeği sonucu ağır yaralanan 31 yaşındaki polisin bir ayağı ampüte edilmişti.

Polisi yaralayan şüpheli gözaltına alınırken, Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, sporda şiddetle mücadeleye ilişkin yeni önlemlerin alınacağını ve Süper Lig maçlarının 12 Şubat 2024'e kadar seyircisiz oynanacağını duyurmuştu.

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