Voleybol olimpiyat elemeleri ne zaman? 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri maç programı belli oldu

Voleybol olimpiyat elemelerinin ne zaman oynanacağı, binlerce voleybolsever tarafından sorgulanıyor. Son olarak Avrupa Şampiyonasını kazanarak herkesi gururlandıran Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri için Japonya'ya gidiyor. Peki, voleybol olimpiyat elemeleri ne zaman?
VOLEYBOL OLİMPİYAT ELEMELERİ NE ZAMAN?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda mücadele edecek.
"Filenin Sultanları", 16-24 Eylül tarihlerinde Tokyo'da oynayacağı grup maçlarında ev sahibi Japonya'nın yanı sıra; Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile karşılaşacak.
OLİMPİYAT ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI
Ay-yıldızlı ekibin olimpiyat elemelerindeki maç programı şu şekilde:
16 Eylül:
07.00 Türkiye-Porto Riko
17 Eylül:
07.00 Türkiye-Bulgaristan
19 Eylül:
07.00 Türkiye-Peru
20 Eylül:
07.00 Türkiye-Arjantin
22 Eylül:
10.00 Türkiye-Brezilya
23 Eylül:
13.30 Türkiye-Japonya
24 Eylül:
10.00 Türkiye-Belçika
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