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Voleybol olimpiyat elemeleri ne zaman? 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri maç programı belli oldu

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri kapsamında birbirinden zorlu ekiplerle mücadele edecek. 9 maçlık şampiyonluk serisini başarıyla tamamlayarak adını Avrupa'nın zirvesine yazdıran Filenin Sultanları, bu kez de gözünü olimpiyatlara çevirdi. Peki, voleybol olimpiyat elemeleri ne zaman?

Voleybol olimpiyat elemeleri ne zaman? 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri maç programı belli oldu

olimpiyat elemelerinin ne zaman oynanacağı, binlerce voleybolsever tarafından sorgulanıyor. Son olarak Avrupa Şampiyonasını kazanarak herkesi gururlandıran Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri için Japonya'ya gidiyor. Peki, voleybol olimpiyat elemeleri ne zaman?

VOLEYBOL OLİMPİYAT ELEMELERİ NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda mücadele edecek.

"Filenin Sultanları", 16-24 Eylül tarihlerinde Tokyo'da oynayacağı grup maçlarında ev sahibi Japonya'nın yanı sıra; Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile karşılaşacak.

Voleybol olimpiyat elemeleri ne zaman? 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri maç programı belli oldu - 1

OLİMPİYAT ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI

Ay-yıldızlı ekibin olimpiyat elemelerindeki maç programı şu şekilde:

16 Eylül:
07.00 Türkiye-Porto Riko

17 Eylül:
07.00 Türkiye-Bulgaristan

19 Eylül:
07.00 Türkiye-Peru

20 Eylül:
07.00 Türkiye-Arjantin

22 Eylül:
10.00 Türkiye-Brezilya

23 Eylül:
13.30 Türkiye-Japonya

24 Eylül:
10.00 Türkiye-Belçika

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