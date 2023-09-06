Voleybol olimpiyat elemeleri ne zaman? 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri maç programı belli oldu

Voleybol olimpiyat elemelerinin ne zaman oynanacağı, binlerce voleybolsever tarafından sorgulanıyor. Son olarak Avrupa Şampiyonasını kazanarak herkesi gururlandıran Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri için Japonya'ya gidiyor. Peki, voleybol olimpiyat elemeleri ne zaman?



VOLEYBOL OLİMPİYAT ELEMELERİ NE ZAMAN?



A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda mücadele edecek.



"Filenin Sultanları", 16-24 Eylül tarihlerinde Tokyo'da oynayacağı grup maçlarında ev sahibi Japonya'nın yanı sıra; Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile karşılaşacak.



OLİMPİYAT ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI



Ay-yıldızlı ekibin olimpiyat elemelerindeki maç programı şu şekilde:



16 Eylül:

07.00 Türkiye-Porto Riko



17 Eylül:

07.00 Türkiye-Bulgaristan



19 Eylül:

07.00 Türkiye-Peru



20 Eylül:

07.00 Türkiye-Arjantin



22 Eylül:

10.00 Türkiye-Brezilya



23 Eylül:

13.30 Türkiye-Japonya



24 Eylül:

10.00 Türkiye-Belçika