Voleybol olimpiyat elemeleri ne zaman? İşte Filenin Sultanları'nın maç tarihleri

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda mücadele edecek. "Filenin Sultanları", 16-24 Eylül tarihlerinde Tokyo'da oynayacağı grup maçlarında ev sahibi Japonya'nın yanı sıra; Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile karşılaşacak.



Ay-yıldızlı ekibin olimpiyat elemelerindeki maç programı şu şekilde:



16 Eylül:



07.00 Türkiye-Porto Riko



17 Eylül:



07.00 Türkiye-Bulgaristan



19 Eylül:



07.00 Türkiye-Peru



20 Eylül:



07.00 Türkiye-Arjantin



22 Eylül:



10.00 Türkiye-Brezilya



23 Eylül:



13.30 Türkiye-Japonya



24 Eylül:



10.00 Türkiye-Belçika