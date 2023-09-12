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Voleybol olimpiyat elemeleri ne zaman? İşte Filenin Sultanları'nın maç tarihleri

Dünya 1 numarası ve Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri için Japonya yolculuğuna çıktı. Burada güçlü ekiplerle olimpiyatlara katılmak için mücadele edecek milli takımımızın maç tarihleri merak konusu oldu. Peki, Voleybol olimpiyat elemeleri ne zaman?

Voleybol olimpiyat elemeleri ne zaman? İşte Filenin Sultanları'nın maç tarihleri

A Milli Kadın Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda mücadele edecek. "Filenin Sultanları", 16-24 Eylül tarihlerinde Tokyo'da oynayacağı grup maçlarında ev sahibi Japonya'nın yanı sıra; Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile karşılaşacak.

Ay-yıldızlı ekibin olimpiyat elemelerindeki programı şu şekilde:

16 Eylül:

07.00 Türkiye-Porto Riko

17 Eylül:

07.00 Türkiye-Bulgaristan

19 Eylül:

07.00 Türkiye-Peru

20 Eylül:

07.00 Türkiye-Arjantin

22 Eylül:

10.00 Türkiye-Brezilya

23 Eylül:

13.30 Türkiye-Japonya

24 Eylül:

10.00 Türkiye-Belçika

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