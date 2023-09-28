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Voleybol olimpiyat maçları ne zaman? Milli takım olimpiyat maçları o tarihte yapılacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın olimpiyat maçları için tarih araştırmaları başladı. 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri kapsamında geçtiğimiz hafta 7 maça çıkan Filenin Sultanları, çıktığı bütün maçları kazanarak turnuvaya imzasını attı. Paris biletini alan Filenin Sultanları için maç tarihleri merak ediliyor. Peki, voleybol olimpiyat maçları ne zaman yapılacak?

Voleybol olimpiyat maçları ne zaman? Milli takım olimpiyat maçları o tarihte yapılacak

2024 Paris Olimpiyat maçları için binlerce sporseverin tarih araştırması sürüyor. A Milli Kadın Takımı, elemelerde tüm rakiplerini yenerek, turnuvada namağlup elemeleri geçen tek takım oldu. Peki, voleybol olimpiyat maçları ne zaman?

OLİMPİYAT MAÇLARI NE ZAMAN?

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları 26 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımının olimpiyatlardaki rakipleri ve maç programı yakın zaman sonra belli olacak.

Voleybol olimpiyat maçları ne zaman? Milli takım olimpiyat maçları o tarihte yapılacak - 1

32 SPOR DALINDA 10 BİN 500 SPORCU KATILACAK

2024 Paris Olimpiyatları, 26 Temmuz'da Fransa'nın başkenti Paris'te başlayacak. 11 Ağustos'ta sona erecek Oyunlara, 32 spor dalında, 35 yarışma tesisinde, yaklaşık 10.500 sporcu katılacak.

Paris 2024'te, Olimpik programda yer alan sabit 28 spor dalına ek olarak, break dans, dalga sörfü, kaykay ve spor tırmanış yer alacak. Bu spor dallarının dahil edilmesiyle, Oyunlar daha da çeşitlilik kazanacak.

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