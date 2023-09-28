Voleybol olimpiyat maçları ne zaman? Milli takım olimpiyat maçları o tarihte yapılacak

2024 Paris Olimpiyat maçları için binlerce sporseverin tarih araştırması sürüyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, elemelerde tüm rakiplerini yenerek, turnuvada namağlup elemeleri geçen tek takım oldu. Peki, voleybol olimpiyat maçları ne zaman?



OLİMPİYAT MAÇLARI NE ZAMAN?



Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları 26 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.



A Milli Kadın Voleybol Takımının olimpiyatlardaki rakipleri ve maç programı yakın zaman sonra belli olacak.



32 SPOR DALINDA 10 BİN 500 SPORCU KATILACAK



2024 Paris Olimpiyatları, 26 Temmuz'da Fransa'nın başkenti Paris'te başlayacak. 11 Ağustos'ta sona erecek Oyunlara, 32 spor dalında, 35 yarışma tesisinde, yaklaşık 10.500 sporcu katılacak.



Paris 2024'te, Olimpik programda yer alan sabit 28 spor dalına ek olarak, break dans, dalga sörfü, kaykay ve spor tırmanış yer alacak. Bu spor dallarının dahil edilmesiyle, Oyunlar daha da çeşitlilik kazanacak.