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Voleybol Sultanlar Ligi'nde yeni sezon başlıyor

Voleybol Sultanlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu, 14 Ekim'de oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Voleybol Sultanlar Ligi'nde yeni sezon başlıyor

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Sultanlar Ligi'nde yeni sezon başlıyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Sultanlar Ligi'nde ilk 5 haftanın programı belli oldu.

Ligde ilk haftanın programı şöyle:

14 Ekim Cumartesi:

14.00 Çukurova Belediyespor-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (ASKİ Atatürk)

13.00 PTT-Kuzeyboru (Başkent)

17.00 Sarıyer Belediyespor-Beşiktaş Ayos (Bahçeköy Orman Fakültesi)

15.30 Fenerbahçe Opet-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

18.30 Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)

14.00 VakıfBank-Karayolları (Vakıfbank Spor Sarayı)

15 Ekim Pazar:

15.00 Nilüfer Belediyespor-Galatasaray Daikin (Cengiz Göllü)

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