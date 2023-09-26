Voleybol Sultanlar Ligi'nde yeni sezon başlıyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Sultanlar Ligi'nde ilk 5 haftanın programı belli oldu.



Ligde ilk haftanın programı şöyle:



14 Ekim Cumartesi:



14.00 Çukurova Belediyespor-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (ASKİ Atatürk)



13.00 PTT-Kuzeyboru (Başkent)



17.00 Sarıyer Belediyespor-Beşiktaş Ayos (Bahçeköy Orman Fakültesi)



15.30 Fenerbahçe Opet-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)



18.30 Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)



14.00 VakıfBank-Karayolları (Vakıfbank Spor Sarayı)



15 Ekim Pazar:



15.00 Nilüfer Belediyespor-Galatasaray Daikin (Cengiz Göllü)

