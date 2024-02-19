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Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi finalleri Türkiye'de yapılacak

Voleybol Kadınlar ve Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi finalleri bu sene Türkiye'de gerçekleşecek.

Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi finalleri Türkiye'de yapılacak

İtalya'nın Trieste şehrinde Türkiye Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Aleksandar Boricic'in katılımıyla düzenlenen toplantıda alınan karara göre tarihte ilk kez Süper Finaller organizasyonu Türkiye'de düzenlenecek.

TVF BAŞKANI AÇIKLADI

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ yaptığı açıklamada, "Kadınlarda ve erkeklerde CEV Şampiyonlar Ligi finallerine bu sezon Türkiye ev sahipliği yapacak." ifadelerini kullandı.

5 Mayıs’ta oynanacak 2024 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri'nin ev sahipliğini üstleneceği şehir ise daha sonra açıklanacak.

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