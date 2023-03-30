Voleybolda altın sezon: CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı final programı belli oldu

Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet ve VakıfBank'ın yarı finale yükselerek Türk voleybol tarihine geçtiği organizasyonda, ilk mücadeleler 5-6 Nisan tarihlerinde oynanacak.



Türk voleybolu, 1960 yılından itibaren düzenlenen organizasyonun yarı finalinde ilk kez 3 takımla temsil edilirken, bu turdaki ilk karşılaşma 5 Nisan Çarşamba günü İtalya'nın Novara kentinde yapılacak.



Eczacıbaşı Dynavit, yarı final ilk maçında milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un formasını giydiği Igor Gorgonzola takımıyla TSİ 20.00'de karşılaşacak.



Maçın rövanşı, 12 Nisan Çarşamba günü Burhan Felek Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak.



VOLEYBOLUN KALBİ İSTANBUL DERBİSİNDE ATACAK



İki Türk ekibi VakıfBank ile Fenerbahçe Opet'in final bileti alabilmek için mücadele edeceği yarı final eşleşmesinin ilk maçı, 6 Nisan Perşembe günü oynanacak.



Avrupa'nın zirvesindeki İstanbul derbisinde VakıfBank, saat 19.30'da Vakıfbank Spor Sarayı'nda Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.



Finale kalacak Türk ekibi, 13 Nisan Perşembe günü Burhan Felek Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak rövanş karşılaşmasında belli olacak.

FİNAL İTALYA'DA



2023 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni zirvede tamamlayacak ekibin belirleneceği Süper Final, 20 Mayıs Cumartesi günü İtalya'nın Torino kentinde gerçekleştirilecek.