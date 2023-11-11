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Voleybolda derbi haftası

Voleybolda Efeler Ligi'nin 6. haftasında yarın Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe Parolapara derbi maçta karşılaşacak.

Voleybolda derbi haftası

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Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında yarın Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe Parolapara derbi maçta karşı karşıya gelecek.

Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynanacak derbi, saat 16.00'da başlayacak.

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İki takım da ligin geride kalan bölümünde oynadıkları 5'er maçtan galibiyetle ayrıldı.

Ligde Fenerbahçe Parolapara liderlik koltuğunda otururken, Galatasaray HDI Sigorta ise ikinci sırada yer alıyor.

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