Voleybolda derbi haftası

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında yarın Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe Parolapara derbi maçta karşı karşıya gelecek.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak derbi, saat 16.00'da başlayacak.
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İki takım da ligin geride kalan bölümünde oynadıkları 5'er maçtan galibiyetle ayrıldı.
Ligde Fenerbahçe Parolapara liderlik koltuğunda otururken, Galatasaray HDI Sigorta ise ikinci sırada yer alıyor.
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