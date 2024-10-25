Voleybolda haftanın programı: Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde hangi maçlar var?
Voleybolda Sultanlar Ligi'nde 5'inci, Efeler Ligi'nde 4'üncü hafta maçları yapılacak. İşte haftanın programı...
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 5'inci, SMS Grup Efeler Ligi'nde 4'üncü hafta maçları yapılacak.
Liglerde haftanın maç programı şöyle:
VODAFONE SULTANLAR LİGİ
Yarın:
13.00 Beşiktaş-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Fibabanka Spor Kompleksi)
13.00 Galatasaray Daikin-Bahçelievler Belediyespor (Burhan Felek Vestel Voleybol)
14.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Türk Hava Yolları (TVF Ziraat Bankkart)
14.00 VakıfBank-Sarıyer Belediyespor (Vakıfbank Spor Sarayı)
17.30 Aras Kargo-Zerenspor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)
18.00 Kuzeyboru-Nilüfer Belediyespor Eker (Aksaray)
19.00 Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Medicana (İBB Cebeci Spor Kompleksi)
SMS GRUP EFELER LİGİ
27 Ekim Pazar:
13.00 TÜRŞAD-Altekma (Adilcevaz)
14.00 İstanbul Gençlikspor-Galatasaray HDI Sigorta (Şehit Mustafa Özel)
14.00 Akkuş Belediyespor-On Hotels Alanya Belediyespor (Akkuş)
15.00 Halkbank-Spor Toto (TVF Ziraat Bankkart)
17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Rams Global Cizre Belediyespor (Cengiz Göllü)
19.30 Fenerbahçe Medicana-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel Voleybol)
NOT: Arkas Spor-Develi Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.
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