Voleybolda Şampiyonlar Ligi yarı final heyecanı: Eczacıbaşı, Igor Gorgonzola karşısında

Tarihte ilk kez 3 Türk takımının yer aldığı CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı finali başlıyor.



İtalya'daki mücadele saat 20'de başlayacak. Turnuvadaki 8 maçını kazanan Eczacıbaşı, turu geçerse 8 yıl sonra finale yükselecek.



Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un forma giydiği Igor Gorgonzola ise 3 yıl sonra şampiyonluk hedefliyor. Eşleşmenin rövanşı 12 Nisan'da İstanbul'da oynanacak.



Diğer yarı final ise Türk derbisine sahne olacak. Son şampiyon Vakıfbank ile Fenerbahçe Opet'in karşılaşacağı serinin ilk maçı yarın oynanacak.



Erkeklerde ise Halkbank bu akşam final için sahaya çıkacak. Yarı finalin ilk maçını Ankara'da 3-1 kaybeden Halkbank, Polonya’nın Wegiel takımına saat 21.30'da konuk olacak.

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