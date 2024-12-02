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Voleybolda Türk takımları Avrupa kupası mücadelelerine çıkacak

Voleybolda bu hafta Avrupa kupalarında 4 Türk ekibi mücadele edecek. İşte ayrıntılar ve maçların programı...

Voleybolda Türk takımları Avrupa kupası mücadelelerine çıkacak

Türkiye Federasyonu'nun açıklamasına göre, Türkiye'yi erkekler kategorisinde temsil eden kulüpler, CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda sahaya çıkacak.

Maç programı şu şekilde:

CEV Şampiyonlar Ligi

4 Aralık Çarşamba:
18.00 Halkbank-Sir Sicoma Monini (İtalya)
5 Aralık Perşembe:
20.00 Olympiakos (Yunanistan)-Fenerbahçe Medicana

CEV Kupası

4 Aralık Çarşamba:
20.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart

CEV Challenge Kupası

5 Aralık Perşembe:
21.30 WWK Volleys Herrsching (Almanya)-Spor Toto

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