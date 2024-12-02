Voleybolda Türk takımları Avrupa kupası mücadelelerine çıkacak

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre, Türkiye'yi erkekler kategorisinde temsil eden kulüpler, CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda sahaya çıkacak.



Maç programı şu şekilde:



CEV Şampiyonlar Ligi



4 Aralık Çarşamba:

18.00 Halkbank-Sir Sicoma Monini (İtalya)

5 Aralık Perşembe:

20.00 Olympiakos (Yunanistan)-Fenerbahçe Medicana



CEV Kupası



4 Aralık Çarşamba:

20.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart



CEV Challenge Kupası



5 Aralık Perşembe:

21.30 WWK Volleys Herrsching (Almanya)-Spor Toto