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Voleybolda Türk takımları Avrupa maçlarına çıkacak

Voleybolda Türk takımları Avrupa kupası mücadelelerinde sahne alacak.

Voleybolda Türk takımları Avrupa maçlarına çıkacak

Voleybolda bu hafta 6 Türk ekibi, Avrupa kupalarında mücadele edecek.

Türkiye Federasyonunun açıklamasına göre Türkiye'yi kadınlar kategorisinde temsil eden kulüpler, CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda sahaya çıkacak.

Maç programı şu şekilde:

CEV Şampiyonlar Ligi

Yarın:
19.00 Eczacıbaşı Dynavit-SSC Palmberg Schwerin (Almanya)
19.30 VakıfBank-FC Porto (Portekiz)
11 Aralık Çarşamba:
20.00 Fenerbahçe Medicana-Vasas Obuda (Macaristan)

CEV Kupası

Yarın:
14.00 Türk Hava Yolları-MBH-Bekescsaba (Macaristan)
21.00 Volley Mulhouse (Fransa)-Kuzeyboru

CEV Challenge Kupası

12 Aralık Perşembe:
19.30 Galatasaray Daikin-Sm'Aesch Pfeffingen (İsviçre)

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