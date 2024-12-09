Voleybolda Türk takımları Avrupa maçlarına çıkacak

Voleybolda bu hafta 6 Türk ekibi, Avrupa kupalarında mücadele edecek.



Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre Türkiye'yi kadınlar kategorisinde temsil eden kulüpler, CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda sahaya çıkacak.



Maç programı şu şekilde:



CEV Şampiyonlar Ligi



Yarın:

19.00 Eczacıbaşı Dynavit-SSC Palmberg Schwerin (Almanya)

19.30 VakıfBank-FC Porto (Portekiz)

11 Aralık Çarşamba:

20.00 Fenerbahçe Medicana-Vasas Obuda (Macaristan)



CEV Kupası



Yarın:

14.00 Türk Hava Yolları-MBH-Bekescsaba (Macaristan)

21.00 Volley Mulhouse (Fransa)-Kuzeyboru



CEV Challenge Kupası



12 Aralık Perşembe:

19.30 Galatasaray Daikin-Sm'Aesch Pfeffingen (İsviçre)