Voleybolda Cumhuriyet Kupası başlıyor

TSYD Ankara Cumhuriyet Kupası, SMS Grup Efeler Ligi'nde yer alan Fenerbahçe Medicana, Halkbank, Spor Toto ve Ziraat Bankkart'ın katılımıyla 9-10 Ekim tarihlerinde yapılacak.



Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesinden yapılan açıklamada, TSYD'nin medya sponsorluğunu üstlendiği ve Cumhuriyet'in 102'nci yaşı onuruna düzenlenecek organizasyonda, Türkiye'nin önemli voleybol kulüplerinin Ankara'da bir araya geleceği bildirildi.



Başkent Voleybol Salonu'nda yapılacak organizasyonda ilk gün kazanan takımların ikinci gün finalde karşılaşacağı, kaybeden ekiplerin ise üçüncülük maçında mücadele edeceği vurgulandı.



Organizasyon kapsamında oynanacak 3-4 ve final maçlarının TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacağı belirtilerek, "Ankara'daki voleybol şölenini izlemek isteyen sporseverler, 'biletinial' uygulamasından biletini alabilecek. 100 liradan satışa çıkan biletler gün içerisindeki iki maçı da kapsayacak." denildi.



Turnuvanın programı şu şekilde:



9 Ekim Perşembe:



16.00 Halkbank-Ziraat Bankkart

18.30 Fenerbahçe Medicana-Spor Toto



10 Ekim Cuma:



14.00 Üçüncülük-Dördüncülük maçı

16.30 Final