Voleybolun "Hürrem Sultan"ı  için VakıfBank yolu kapalı

Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Aydın Kaya, Vodafone Sultanlar Ligi'nde başarılı performans sergileyen oyuncusu Marina Markova ile ilgili önemli transfer açıklamalarında bulundu.



Kaya, "Hürrem Sultan" lakaplı oyuncunun transferi konusunda tüm kulüplerle görüşmeye açık olduklarını belirtirken, Türk Hava Yolları ve VakıfBank'ın bu transferde etik olmayan hareketlerde bulunduğunu ifade etti.

GUIDETTI İZİN ALMADAN MARKOVA İLE İLETİŞİME GEÇTİ

Başkan Aydın Kaya, VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti'nin izin almadan Markova ile iletişime geçtiğini ve Türk Hava Yolları'nın ise maç öncesinde transfer teklifinde bulunduğunu açıkladı.

ETİK DAVRANMAYAN TAKIMLARA TRANSFERİNE İZİN VERİLMEYECEK



Başkan, bu durumları etik bulmadıklarını vurgulayarak, sporcunun bonservisini VakıfBank ve Türk Hava Yolları'na vermeyeceğini diğer tüm tekliflere kapılarının açık olduğunu belirtti.