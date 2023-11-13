Voleybolun "Hürrem Sultan"ı  için VakıfBank yolu kapandı

Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Aydın Kaya, Vodafone Sultanlar Ligi'nde başarılı performans sergileyen oyuncusu Marina Markova ile ilgili önemli transfer açıklamalarında bulundu.



Kaya, "Hürrem Sultan" lakaplı oyuncunun transferi konusunda tüm kulüplerle görüşmeye açık olduklarını belirtirken, Türk Hava Yolları ve VakıfBank'ın bu transferde etik olmayan hareketlerde bulunduğunu ifade etti.

GUIDETTI İZİN ALMADAN MARKOVA İLE İLETİŞİME GEÇTİ

Başkan Aydın Kaya, VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti'nin izin almadan Markova ile iletişime geçtiğini ve Türk Hava Yolları'nın ise maç öncesinde transfer teklifinde bulunduğunu açıkladı.

ETİK DAVRANMAYAN TAKIMLARA TRANSFERİNE İZİN VERİLMEYECEK



Başkan, bu durumları etik bulmadıklarını vurgulayarak, sporcunun bonservisini VakıfBank ve Türk Hava Yolları'na vermeyeceğini diğer tüm tekliflere kapılarının açık olduğunu belirtti.

MARINA MARKOVA'NIN HİKAYESİ

Marina Markova, 27 Ocak 2001'de Rusya'nın St. Petersburg şehrinde Natalya Markova ve Alexey Markov'un kızı olarak dünyaya geldi. Çocuk yaşta sporla iç içe büyüdü.



2019-2020 sezonu, Markova'nın kariyerinde önemli bir döneme işaret etmektedir. Ekim 2019'da Syracuse, üst üste dört mağlubiyetle başlayarak ciddi bir orta oyuncu sorunu yaşar.



Transfer dönemi kapanınca dışarıdan oyuncu alımı mümkün olmaz. Ancak Antrenör Leonid Yelin, çözümü 1,98 metrelik smaçör Markova'yı orta oyuncu pozisyonuna çekmekte bulur.

Marina, daha önce St. Petersburg'da az deneyime sahip olmasına rağmen, bu seviyede ne kadar başarılı olabileceği merak konusudur.

Koç Yelin, bu değişiklikle ilgili sorulduğunda, "Hiçbir şüphem yok, bizim çözümümüz Markova" diyerek oyuncusuna olan güvenini açıkça ifade eder.

Markova, orta oyuncu olarak ilk kez sahaya çıktığı Duke Üniversitesi maçında 11 blok yaparak, o sezon bir maçta en çok blok yapan ikinci Syracuse oyuncusu olur. Maçın son setinde alınan üç kritik sayı galibiyete yetmese de, Markova'nın etkileyici performansı tüm izleyicileri büyüler.