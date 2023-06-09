Volkan Demirel, depremde hayatını kaybeden Taner Savut'un kızının mezuniyet törenine katıldı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Antakya'daki Rönesans Rezidans da yıkılırken, günlerce umutlu haber beklenen Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut’un da hayatını kaybettiği belirlenmişti.
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, vefa örneği göstererek depremde hayatını kaybeden Taner Savut’un 8. sınıf öğrencisi kızı Alya Savut’u mezuniyet töreninde yalnız bırakmadı.
Törende Volkan Demirel’in Alya Savut için konuşma yapması duygulu anların yaşanmasına neden oldu.
Alya Savut’un aynı okuldan geçen yıl mezun olan ablası Cansın Savut ve annesi Pınar Savut da törende yer aldı.
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