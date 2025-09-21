Volkan Demirel, Fenerbahçe için oyunu kullandı
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Volkan Demirel, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda oy kullandı.
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nun ikinci gününde oy verme işlemine Volkan Demirel de katıldı.
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi bitişinde yer alan Kenan Evren Lisesi arazisinde kurulan sandıklarda kongre üyeleri oylarını kullandı.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, teknik direktör Volkan Demirel de oyunu kullandı.
Demirel, oyunu kullandıktan sonra stattan ayrıldı. Volkan Demirel'e kongre üyeleri yoğun ilgi gösterdi.
- Etiketler :
- Fenerbahçe Başkanlık Seçimi
- Volkan Demirel
- Fenerbahçe