Volkan Demirel, Fenerbahçe'den istediği oyuncuyu "Olur, gelsin" diyerek resmen açıkladı

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, kulüp başkanı Mehmet Kaya'nın düzenlediği basın toplantısına katılarak gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

BAHİS AÇIKLAMASI

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda konuşan Volkan Demirel, bir basın mensubunun devam etmekte olan bahis soruşturmasıyla ilgili sorusuna, "Futbolun doğasına aykırı olan her şey bence ceza almalı. Çünkü futbol doğal bir oyun, sahada belirlenen bir oyun. Bunun skoruna etki eden herkesin ceza alması gerektiğini düşünüyorum." yanıtını verdi.

Altyapıdan 10 futbolcunun A takımla antrenmana çıktığına değinen Demirel, "İsim vermeyeceğim ama 2-3 tanesinden çok ümitliyiz. İnşallah devre arasından sonra onlara süre vermeye çalışacağız." diye konuştu.

RAMS Başakşehir ve Galatasaray maçlarının son bölümünde şans verdiği Dilhan Demir'den çok ümitli olduğunu söyleyen Demirel, 22 yaşındaki futbolcunun kısa sürede ilk 11 oyuncusu olacağını düşündüğünü kaydetti.

Ara transfer dönemi için 2-3 mevki belirlediğini dile getiren Demirel, "Başkanımız her zaman yanımızda. Transfer yapmak için yapmaya gerek yok. Çünkü devre arası transferleri zor olur. Ama iki bölgeye, yapabiliyorsak bir üçüncü adamla beraber transferi kapatacağız. Her mevkiye 2-3 oyuncu opsiyonu var." ifadelerini kullandı.

"EMRE MOR OLURSA OLUR"

Başkan Mehmet Kaya'nın, Emre Mor'un ismini açıkladığının hatırlatılması üzerine Demirel, "Emre olabilecek alternatiflerden ama asıl istediğim oyuncular başka oyuncular. Emre olursa olur, gelsin, Türk oyuncu. Almak isteriz ama iki iyi yabancı belli mevkilere almak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.