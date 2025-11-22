Volkan Demirel Galatasaray maçı sonrası konuştu: "Onlar rakimiz değil"

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-2 yendi. Her iki takım maçı 10 kişi tamamladı.



Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel maç sonu açıklamalarda bulundu.

Demirel'in açıklamalarından öne çıkanlar:



"İlk yarı planladığımız gibi gitti. Hep anlattığımız kenar ortalar. İlkay'ın oyuna girmesi maçın çözümüydü. Yenecek durumundaydık. Bu sezon belki Galatasaray'ı bu kadar zorlayan bir takım vardı. Herhangi bir oyuncuyu düşünerek oynamadık. İyi olduğumuzu düşünüyoruz, daha iyi duruma geleceğiz. Arka arka yediğimi goller boynumuzu büktü.



Galatasaray rakibimiz değil. Kocaelispor'la rakibimizle benzer bir atmosferde oynayacağız. Ne söylersek yapmaya çalışan bir grup var. İyi yoldayız. "