Volkan Demirel, Gençlerbirliği'nin başındaki ilk sınavında Göztepe karşısında

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.



Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek.



Süper Lig'de son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Gençlerbirliği, 8 puanla 15. sırada bulunuyor.



Kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde ilk sınavını Göztepe deplasmanında verecek.



Başkent ekibinde kırmızı kart cezalısı Thalisson ile sakatlıkları bulunan Gökhan Akkan, Ensar Kemaloğlu ve Dal Varesanovic maçta forma giyemeyecek.