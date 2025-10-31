Volkan Demirel, Gençlerbirliği'nin başındaki ilk sınavında Göztepe karşısında
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Volkan Demirel yönetimindeki Gençlerbirliği, Göztepe'ye konuk olacak.
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek.
Süper Lig'de son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Gençlerbirliği, 8 puanla 15. sırada bulunuyor.
Kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde ilk sınavını Göztepe deplasmanında verecek.
Başkent ekibinde kırmızı kart cezalısı Thalisson ile sakatlıkları bulunan Gökhan Akkan, Ensar Kemaloğlu ve Dal Varesanovic maçta forma giyemeyecek.
