NTV.COM.TR

Volkan Demirel, Gençlerbirliği'nin başındaki ilk sınavında Göztepe karşısında

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Volkan Demirel yönetimindeki Gençlerbirliği, Göztepe'ye konuk olacak.

Volkan Demirel, Gençlerbirliği'nin başındaki ilk sınavında Göztepe karşısında

, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda ile karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek.

Süper Lig'de son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Gençlerbirliği, 8 puanla 15. sırada bulunuyor.

Kırmızı-siyahlılar, teknik direktör yönetiminde ilk sınavını Göztepe deplasmanında verecek.

Başkent ekibinde kırmızı kart cezalısı Thalisson ile sakatlıkları bulunan Gökhan Akkan, Ensar Kemaloğlu ve Dal Varesanovic maçta forma giyemeyecek.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...