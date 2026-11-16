Volkan Demirel, Süper Lig'e resmen geri döndü
16.11.2026 15:58
Volkan Demirel'in imza töreninde kulüp başkanı Memik Yılmaz da yer aldı.
Teknik direktör Volkan Demirel, Süper Lig'de yeniden görev almaya başladı.
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Orhan Ak ile yollarını ayıran Gaziantep FK'da teknik direktör belirsizliği sona erdi ve resmi açıklama yapıldı.
Kulüpten yapılan bildiride Volkan Demirel ile 1 yılı opsiyonlu 1 buçuk yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Gaziantep FK'nın açıklamasında şöyle denildi:
"Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Volkan Demirel ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık anlaşmaya varmıştır.
Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerimiz Bülent İngeç, Memik Yılmaz, Cuma Kıratlı ve Oğulcan Ardoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, Teknik Direktörümüz Volkan Demirel resmi sözleşmeye imza attı.
Yeni teknik direktörümüz Volkan Demirel’e kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."
Volkan Demirel, teknik direktörlük kariyerindeki 5. kulübüne imza attı.
Antrenörlük kariyerine 2019 yılında Fenerbahçe'de başlayan 45 yaşındaki Demirel, 17 Aralık 2021'de Karagümrük'te teknik direktörlük serüvenine adım attı.
30 Haziran 2022'de görevinden ayrılan Volkan Demirel, 21 Eylül 2022'de Hatayspor'un başına geçti ve 3 Mayıs 2024'e kadar takımda kaldı.
1 Kasım 2024'te Bodrum FK'nın başına geçen Demirel, 13 maçlık macerasının ardından Gençlerbirliği'nde üst üste iki farklı dönemde çalıştı.
4 Mayıs 2026'da Gençlerbirliği'ndeki görevinden ayrılan Demirel, 16 Kasım 2026'da Gaziantep FK'ya resmi imzayı attı.