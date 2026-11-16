Volkan Demirel, Süper Lig'e resmen geri döndü

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Orhan Ak ile yollarını ayıran Gaziantep FK 'da teknik direktör belirsizliği sona erdi ve resmi açıklama yapıldı.

Kulüpten yapılan bildiride Volkan Demirel ile 1 yılı opsiyonlu 1 buçuk yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Gaziantep FK'nın açıklamasında şöyle denildi:

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Volkan Demirel ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerimiz Bülent İngeç, Memik Yılmaz, Cuma Kıratlı ve Oğulcan Ardoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, Teknik Direktörümüz Volkan Demirel resmi sözleşmeye imza attı.

Yeni teknik direktörümüz Volkan Demirel’e kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."