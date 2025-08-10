Volkan Demirel'den Kerem Aktürkoğlu transferi için çarpıcı sözler: "Taraftar kabullenir mi?"

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında oynayacağı Feyenoord maçına hazırlanan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Aynı zamanda transfer çalışmalarını da sürdüren sarı-lacivertlilerde camia, Kerem Aktürkoğlu takviyesine odaklanmıştı.



Kısa süre içinde İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması beklenen milli futbolcu için Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel'den dikkat çeken bir açıklama geldi.



Now Spor'da konuşan genç teknik direktör, "Galatasaray'da oynamış olabilir. Şu an Benfica'daki performansı da çok iyi. Ben orada kalmasını daha çok tercih ederim. Bunu burada oturduğum konumumla söylüyorum." dedi.



Demirel'in diğer sözleri şu şekilde:



"GEÇMİŞTEN YAŞANMIŞLIKLARLA ALAKALI..."

"Böyle bir oyuncuya ihtiyaç var mı? Var ama Kerem mi bu oyuncu? Fenerbahçeli olarak şu an bunu yorumlayamam. Ne demek istediğimi anlamış olabilirler. Kerem'in oyunculuğuna, performansına hiçbir şey söyleyemem tabii ki. Geçmişten yaşanmışlıklarla alakalı Fenerbahçe taraftarının kabullenecek tarafı var mı? O bence soru işareti."