NTV.COM.TR

Volkan Demirel'den Kerem Aktürkoğlu transferi için çarpıcı sözler: "Taraftar kabullenir mi?"

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Kerem Aktürkoğlu için kulüp efsanesi Volkan Demirel'den açıklama geldi.

Volkan Demirel'den Kerem Aktürkoğlu transferi için çarpıcı sözler: "Taraftar kabullenir mi?"

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında oynayacağı Feyenoord maçına hazırlanan 'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Aynı zamanda transfer çalışmalarını da sürdüren sarı-lacivertlilerde camia, takviyesine odaklanmıştı.

Kısa süre içinde İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması beklenen milli futbolcu için Fenerbahçe'nin efsane kalecisi 'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Now Spor'da konuşan genç teknik direktör, "Galatasaray'da oynamış olabilir. Şu an Benfica'daki performansı da çok iyi. Ben orada kalmasını daha çok tercih ederim. Bunu burada oturduğum konumumla söylüyorum." dedi.

Demirel'in diğer sözleri şu şekilde:

"GEÇMİŞTEN YAŞANMIŞLIKLARLA ALAKALI..."

"Böyle bir oyuncuya ihtiyaç var mı? Var ama Kerem mi bu oyuncu? Fenerbahçeli olarak şu an bunu yorumlayamam. Ne demek istediğimi anlamış olabilirler. Kerem'in oyunculuğuna, performansına hiçbir şey söyleyemem tabii ki. Geçmişten yaşanmışlıklarla alakalı Fenerbahçe taraftarının kabullenecek tarafı var mı? O bence soru işareti."

Volkan Demirel'den Kerem Aktürkoğlu transferi için çarpıcı sözler: "Taraftar kabullenir mi?" - 1

"SORU İŞARETİ OLAN KISIM..."

Soru: "Kabullenmemeli mi?"

: "Onun için bir şey diyemem anlatabildim mi? Yoksa Tümer ağabey de gitti geldi, başka arkadaşlarımız da geldi gittiler, başka takımlardan da geldiler ama taraftarı Kerem'i kabullenir mi orası soru işareti. Kerem'e saygı duyuyorum, çok da iyi oyuncu olduğunu söylüyorum."

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...